بحضور "أبو النصر".. "ابن جلوي" يشهد افتتاح المهرجان الرياضي الثقافي بتركيا

شهد الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن اليوم حفل افتتاح المهرجان الرياضي الثقافي للرياضات التقليدية السادس الذي احتضنته مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، ورئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان وعددٍ من القيادات الرياضية وبمشاركة تضم أكثر من 1000 مشارك من 26 دولة في مجالات الرياضة والفنون والثقافة.
يُذكر أن المهرجان انطلق منذ العام 2016 تشارك فيه العديد من الدول للتعبير عن مدى الاعتزاز بالرياضات التقليدية وتشارك المملكة في هذا المحفل كونها البلد المستضيف للاتحاد الدولي للهجن.
كما تم على هامش حفل افتتاح هذه النسخة توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الدولي للهجن ممثلاً بالأمير فهد بن جلوي والاتحاد العالمي للرياضات التقليدية ممثلاً برئيسه بلال أردوغان.
وتشتمل الاتفاقية على عددٍ من البنود أبرزها تبادل الخبرات المميزة بين الاتحادين وتنفيذ عددٍ من المبادرات المميزة والشراكات التي من شأنها تعزيز العلاقات وتطوير العمل والوصول إلى سائر شرائح المجتمع.