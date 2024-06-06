بحضور "أبو النصر".. "ابن جلوي" يشهد افتتاح المهرجان الرياضي الثقافي بتركيا

شهد الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن اليوم حفل افتتاح المهرجان الرياضي الثقافي للرياضات التقليدية السادس الذي احتضنته مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، ورئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان وعددٍ من القيادات الرياضية وبمشاركة تضم أكثر من 1000 مشارك من 26 دولة في مجالات الرياضة والفنون والثقافة.