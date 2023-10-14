"الآسيوي" يختار السعودي خليل الزياني ضمن قائمة أعظم المدربين في القارة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المدرب السعودي خليل الزياني ضمن قائمة أعظم المدربين في تاريخ القارة الآسيوية على مَرّ العصور.

وعلى امتداد بطولة كأس آسيا برز العديد من المدربين الذين كان لهم دور كبير في قيادة فِرقهم إلى التتويج؛ إذ يقوم المدربون بدور محوري في كرة القدم عبر قيادة اللاعبين على الأصعدة النفسية والفنية والتكتيكية؛ للوصول إلى أعلى منصات المجد.