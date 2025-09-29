في منغوليا.. "بن جلوي" يلتقي رئيس الأولمبية الدولية المنغولية

في خطوة لافتة، التقى الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، صباح اليوم الإثنين، بالسيد باتوشيغ باتبولد، رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك في مقر اللجنة بالعاصمة أولان باتور.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الرياضي بين اللجنتين، وتبادل الخبرات الفنية، وتنسيق الجهود المشتركة لخدمة الرياضة في القارة الآسيوية.
وشهد "بن جلوي" فعاليات رياضة الهجن المقامة على هامش دورة الألعاب الصحراوية في منغوليا، ضمن جهود الاتحاد الدولي للهجن الذي تحتضنه المملكة لنشر اللعبة عالميًا.
كما اطّلع على استعدادات رياضيي الهجن المنغوليين للاستحقاقات المقبلة، في ظل إدراج رياضة الهجن رسميًّا في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في المنامة منتصف أكتوبر، وكذلك في "آسياد الرياض 2034".
وأشاد بما تمتلكه منغوليا من إمكانيات واعدة لتطوير هذه الرياضة في المستقبل.