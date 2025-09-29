في منغوليا.. "بن جلوي" يلتقي رئيس الأولمبية الدولية المنغولية

في خطوة لافتة، التقى الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، صباح اليوم الإثنين، بالسيد باتوشيغ باتبولد، رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك في مقر اللجنة بالعاصمة أولان باتور.