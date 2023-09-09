الأخضر الأولمبي يقترب من التأهل لنهائيات آسيا.. بثلاثية لبنان

تغلّب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم على نظيره منتخب لبنان في ثاني مبارياته بالتصفيات الآسيوية بهدفين دون رد اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها ضمن منافسات المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.