الأخضر الأولمبي يقترب من التأهل لنهائيات آسيا.. بثلاثية لبنان

تغلّب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم على نظيره منتخب لبنان في ثاني مبارياته بالتصفيات الآسيوية بهدفين دون رد اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها ضمن منافسات المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وبادر المنتخب السعودي بافتتاح باب التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الحادية عشرة عن طريق عبدالله رديف بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس اللبناني؛ ليضعها بقدمه داخل الشباك معلنًا أول أهداف المباراة.
وأضاف سعد ناصر الهدف الثاني للأخضر السعودي في الدقيقة الـ37 مستغلاً تمريرة بينية من مصعب الجوير، وضعته بمواجهة المرمى، ثم أطلق قذيفة صاروخية استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى لبنان.
وعزز محمد مران تقدُّم الأخضر بإضافته الهدف الثالث من مجهود فردي مميز، تلاعب من خلاله بالمدافعين قبل أن يضع الكرة في الشباك بكل ثقة، وذلك في الدقيقة (الـ90+4).
وتصدَّر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وحل منتخب كمبوديا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين، وجاء لبنان ثالثًا برصيد نقطة، في حين بقي رصيد منغوليا خاليًا من النقاط.