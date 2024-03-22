الأخضر يستأنف تدريباته بعد الانتصار على طاجيكستان ضمن تصفيات كأس العالم

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس الجمعة تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهة منتخب طاجيكستان الثلاثاء القادم على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ميدانيًّا، قسَّم المدير الفني "روبرتو مانشيني" لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب طاجيكستان، وخصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية التي أُجريت على "ملاعب أكاديمية مهد" بتمارين الإحماء، ثم تمارين الاستحواذ، بعدها تمارين تكتيكية متنوعة، ثم اختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، انتظم اللاعب "محمد آل فتيل" في معسكر الأخضر مساء أمس، وشارك في الحصة التدريبية.
ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي مساء اليوم السبت بحصة تدريبية مسائية على "ملاعب أكاديمية مهد" عند الساعة التاسعة مساء، وتقرر أن تكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.