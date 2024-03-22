الأخضر يستأنف تدريباته بعد الانتصار على طاجيكستان ضمن تصفيات كأس العالم

ميدانيًّا، قسَّم المدير الفني "روبرتو مانشيني" لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب طاجيكستان، وخصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية التي أُجريت على "ملاعب أكاديمية مهد" بتمارين الإحماء، ثم تمارين الاستحواذ، بعدها تمارين تكتيكية متنوعة، ثم اختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.