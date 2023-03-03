قرعة نارية لـ"أخضر اليد" في بطولة كأس العالم للناشئين

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد لدرجة الناشئين بنسختها العاشرة، عن وقوع منتخبنا الوطني السعودي في المجموعة السابعة (G)، بجوار منتخبات: ألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية، وجرت مراسم القرعة مساء اليوم الجمعة 03 مارس 2023م في البلد المستضيف كرواتيا.
وستقام البطولة خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس 2023م في كرواتيا، بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بعد توقفها منذ آخر نسخة أقيمت في مقدونيا عام 2019م بسبب جائحة كورونا، وشارك بها 24 منتخبًا.
وتُعتبر هذه المشاركة هي الثانية تاريخيًا لناشئي أخضر اليد، بعد مشاركتهم للمرة الأولى في نسخة عام 2019م، وحصولهم على المركز العشرين.
وجاء تأهل المنتخب السعودي للبطولة، بعد حصوله على برونزية البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين، التي أقيمت بمملكة البحرين في شهر أغسطس 2022م.