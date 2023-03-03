قرعة نارية لـ"أخضر اليد" في بطولة كأس العالم للناشئين

وستقام البطولة خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس 2023م في كرواتيا، بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بعد توقفها منذ آخر نسخة أقيمت في مقدونيا عام 2019م بسبب جائحة كورونا، وشارك بها 24 منتخبًا.