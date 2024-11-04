الاتحاد يسيطر على جوائز الأفضلية في شهر أكتوبر

أما في فئة حراس المرمى، فقد استطاع الدولي الصربي بريدراغ رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، انتزاع لقب أفضل حارس في شهر أكتوبر، بعد أن لعب دوراً كبيراً بفوز فريقه في مبارياته الأربع، تلقى خلالها هدفين فقط .