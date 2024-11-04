الاتحاد يسيطر على جوائز الأفضلية في شهر أكتوبر

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الاثنين 4 نوفمبر، عن الفائزين الأربعة بجوائز الأفضلية في دوري روشن السعودي عن شهر أكتوبر 2024.
فاز الفرنسي موسى ديابي، لاعب فريق الاتحاد، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر، عن الجولات (6 ،7، 8، 9).
وحصد الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، لقب أفضل مدرب خلال الشهر نفسه، بعد أن قاد الفريق لتحقيق الفوز بالمباريات الأربعة، محققاً العلامة الكاملة في شهر أكتوبر.
أما في فئة حراس المرمى، فقد استطاع الدولي الصربي بريدراغ رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، انتزاع لقب أفضل حارس في شهر أكتوبر، بعد أن لعب دوراً كبيراً بفوز فريقه في مبارياته الأربع، تلقى خلالها هدفين فقط .
وتوج مصعب الجوير، لاعب الشباب، بجائزة أفضل لاعب واعد في شهر أكتوبر، حيث استحق الجائزة بجدارة نظرًا لتميزه اللافت وتألقه المستمر، مما جعل اللجنة تقرر منحه الجائزة.
وتعدّ هذه الجوائز جزءًا من تقييم شهري يقوم به فريق فني مختص بتحليل أداء لاعبي دوري روشن السعودي. وتشمل معايير الجائزة الاحترافية، الكفاءة الفنية وروح المبادرة والابتكار في الأداء والعمل الجماعي، استنادًا إلى مجموعة من الضوابط الفنية والإحصائي.