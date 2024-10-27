3 مواجهات منتظرة في افتتاح دور الـ 16 من كأس الملك.. أبرزها قمة "الاتحاد" و"الجندل"

تنطلق، غدًا الاثنين، منافسات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم "أغلى الكؤوس".
في العاصمة الرياض، تنطلق مواجهة الرياض ونظيره الشباب، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وذلك في تمام الساعة 5:50 مساءً.
ويحل الجندل ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتحاد، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، عند الساعة 8:30 مساءً.
وفي آخر اللقاءات، يستضيف الوحدة نظيره القادسية، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في تمام الساعة 8:30 مساءً.
النجمة - الرائد
الطائي - الهلال
النصر - التعاون
الفيحاء - العربي
الجبلين - الاتفاق.