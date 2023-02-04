"أخضر التايكوندو" يتوشّح الذهب في النسخة الثالثة بالبطولة العربية

اختتمت أمس النسخة الثالثة من البطولة العربية للتايكوندو المصنّفة G1 تحت إشراف الاتحاد الدولي للتايكوندو، والتي أقيمت على مدى يومين.
وتوج الأبطال الدكتور أحمد الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكوندو، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشونج وون شوي، وإدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو، والعميد شداد العمري النائب الأول للاتحاد العربي للتايكوندو، ورؤساء الاتحادات العربية المشاركة في البطولة التي دارت منافساتها بمجمع زايد الرياضي بدولة الإمارات، بمشاركة 722 لاعبًا ولاعبة يمثلون 20 دولة بالوطن العربي.
وكان في مقدمة الدول المشاركة دولة الإمارات التي تشارك بأكثر من 100 لاعب ولاعبة، منهم 33 يمثّلون المنتخب الوطني، وجاءت حصيلة لاعبي ولاعبات المنتخب السعودي بالإضافة للأندية المشاركة 23 ميدالية متنوعة.
وحصد المنتخب السعودي 5 ذهبيات عبر الأبطال: محمد السويق ذهبية وزن 80 كبار، خالد الشهراني ذهبية وزن 33 ناشئين، عبدالله المشرف ذهبية وزن 45 شباب، عبدالرحمن الشهراني ذهبية وزن 48 شباب، ماجد الماجد ذهبية وزن +78 شباب، و"3" فضيات من نصيب زكريا غالي وزن 63 كبار، إبراهيم آل هادي وزن 51 شباب، محمد آل مداوي وزن 63 شباب، وكذلك 4 برونزيات لديما الفرائضي وزن 33 ناشئين، لتين مثنى وزن 55 شباب، يوسف جار وزن 59 شباب، أنس القرني وزن 73 شباب.
وعلى صعيد الأندية السعودية المشاركة في ذات البطولة كانت كالتالي: حقق نادي الشباب "أحمد بن قاسم ذهبية وزن 73 شباب، وبتول طه ذهبية وزن 63 شباب، وشيخة آل عريج برونزية وزن 29 ناشئين، وارام ايام برونزية وزن 51 ناشئين، وفيصل العلي برونزية وزن 80 كبار، وماجد المبروك برونزية وزن 80 كبار". فيما حقّق نادي أبها "محمد عبدالرحمن فضية وزن 33 ناشئين"، ونادي الفرع "عبدالمحسن الشويبي ذهبية وزن 57 ناشئين، سلمان بن قن برونزية وزن 58 ناشئين، سعود الرامي برونزية وزن 53 ناشئين"، ونادي الوحدة "عبدالله كاظم برونزية وزن 45 شباب".
من جانبه هنّأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، موضحًا أن هذه البطولة تعدّ استعدادًا للمنافسات الدولية القادمة للمساهمة في رفع تصنيف اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية.