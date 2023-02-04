"أخضر التايكوندو" يتوشّح الذهب في النسخة الثالثة بالبطولة العربية

وحصد المنتخب السعودي 5 ذهبيات عبر الأبطال: محمد السويق ذهبية وزن 80 كبار، خالد الشهراني ذهبية وزن 33 ناشئين، عبدالله المشرف ذهبية وزن 45 شباب، عبدالرحمن الشهراني ذهبية وزن 48 شباب، ماجد الماجد ذهبية وزن +78 شباب، و"3" فضيات من نصيب زكريا غالي وزن 63 كبار، إبراهيم آل هادي وزن 51 شباب، محمد آل مداوي وزن 63 شباب، وكذلك 4 برونزيات لديما الفرائضي وزن 33 ناشئين، لتين مثنى وزن 55 شباب، يوسف جار وزن 59 شباب، أنس القرني وزن 73 شباب.