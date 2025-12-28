في منافسات الكاتا والقتال الجماعي.. القادسية يتفوق في بطولة كأس وزير الرياضة للكاراتيه

سجّل فريق القادسية حضورًا مميزًا في بطولة كأس وزير الرياضة للكاراتيه، بعد أن قدّم مستويات قوية في منافسات الكاتا والقتال الجماعي، التي اختُتمت اليوم في صالة نادي القادسية بالخبر.
ففي فئة الأولمبي، تُوّج الفريق بالمركز الأول في الكاتا الجماعي، وحقق المركز الثالث في القتال الجماعي، ليحصل على كأس الترتيب العام للفئة. فيما واصل الفريق تألقه في فئة الكبار بحصوله على المركز الثاني في الكاتا الجماعي والقتال الجماعي، محققًا كأس المركز الثاني في الترتيب العام للفئة.
ومثّل القادسية في البطولة لاعبو فئة الأولمبي للكاتا الجماعي: صهيب لاذقاني، ومحمد مجدي، وحمزة لاذقاني. وفي فئة الكبار للكاتا الجماعي: مسفر الأسمري، وفاضل الغمغام، وعبدالله المالكي.
بينما ضمت تشكيلة فئة الأولمبي للقتال الجماعي كلًا من: صقر المالكي، والمهند الشريم، وطارق الحربي، وعبدالله السعدون، وعلي عبدالهادي، وعلي النخلي، وعناد المبارك، وحمزة لاذقاني. وشارك في فئة الكبار للقتال الجماعي: ياسر البارقي، وسعود الدوسري، وعمر البخيت، وأمجد مسعود، ومشاري الزعبي.
ولتؤكد هذه النتائج مجتمعة استمرار القادسية في ترسيخ حضوره التنافسي وتحقيق الإنجازات في البطولات الكبرى.