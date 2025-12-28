في منافسات الكاتا والقتال الجماعي.. القادسية يتفوق في بطولة كأس وزير الرياضة للكاراتيه

بينما ضمت تشكيلة فئة الأولمبي للقتال الجماعي كلًا من: صقر المالكي، والمهند الشريم، وطارق الحربي، وعبدالله السعدون، وعلي عبدالهادي، وعلي النخلي، وعناد المبارك، وحمزة لاذقاني. وشارك في فئة الكبار للقتال الجماعي: ياسر البارقي، وسعود الدوسري، وعمر البخيت، وأمجد مسعود، ومشاري الزعبي.