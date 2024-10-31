بعد مسيرة حافلة بالعطاء.. الاتحاد السعودي يقدم شكره لمساعد مدرب المنتخب الأول للسيدات

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب مساعد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات "دنى رجب" برغبتها في عدم تجديد عقدها، وأعرب عن شكره وتقديره على جهودها وعطائها المستمرّ منذ تأسيس المنتخب الوطني للسيدات في عام 2021.
وقدمت مديرُ إدارة كرة القدم النسائية عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، شكرَها الخالص لـ"دنى رجب" على دورها الفعّال في تطوير المنتخب، ومساهمتها في *تطوير منظومة كرة القدم النسائية*، متمنيةً لها التوفيق في مسيرتها الرياضية القادمة.
ويواصل الاتحادُ السعودي سعيَه في دعم أخضر السيدات وتجهيزه للاستحقاقات المقبلة؛ تأكيدًا على التزامه بتطوير الرياضة النسائية في المملكة.