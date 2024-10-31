بعد مسيرة حافلة بالعطاء.. الاتحاد السعودي يقدم شكره لمساعد مدرب المنتخب الأول للسيدات

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب مساعد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات "دنى رجب" برغبتها في عدم تجديد عقدها، وأعرب عن شكره وتقديره على جهودها وعطائها المستمرّ منذ تأسيس المنتخب الوطني للسيدات في عام 2021.