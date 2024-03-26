ضمن موسم القادسية الرمضاني.. اليوم تُختتم بطولة البادل

وخصصت اللجنة المنظمة لموسم القادسية الرمضاني جوائز مالية قيّمة لبطولة المحترفين قُدرت بـ 70 ألف ريال، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها 40 ألف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 20 ألف ريال، وسينال صاحب المركز الثالث جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال.