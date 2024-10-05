الكشف عن تشكيلة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. تعرف عليها

عبدالرحمن الصانبي(حراسة المرمى)، علي مجرشي، ديميرال ميريح، روجر إيبانيز، سعد بالعبيد، فرانك كيسيه، رياض محرز، علي الأسمري، غابريل فيغا، فراس البريكان، آيفان توني.