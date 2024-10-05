رياضة

الكشف عن تشكيلة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. تعرف عليها

تبدأ بها قمة مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري "روشن"
الكشف عن تشكيلة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. تعرف عليها
تم النشر في

كشف مدربا الهلال والأهلي عن التشكيلة الأساسية التي ستبدأ بها قمة مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/2025.

وأعلن البرتغالي "خيسوس" مدرب الهلال قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو مساء، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وجاءت قائمة الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: خاوليدو كوليبالي، علي آل بليهي، لودي، ياسر الشهراني

الوسط : روبين نيفيز، سافيتش، كانسيلو، سالم الدوسري

الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش، مالكوم.

قائمة الأهلي

في المقابل سيدخل الأهلي اللقاء بحثًا عن مصالحة جماهيره عقب خسارته في الجولة الماضية أمام القادسية حيث اختار المدير الفني الألماني ماثياس يايلسله التشكيلة التالية:

عبدالرحمن الصانبي(حراسة المرمى)، علي مجرشي، ديميرال ميريح، روجر إيبانيز، سعد بالعبيد، فرانك كيسيه، رياض محرز، علي الأسمري، غابريل فيغا، فراس البريكان، آيفان توني.

الهلال
الأهلي
دوري روشن السعودي للمحترفين

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org