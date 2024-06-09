النصر يستهدف التعاقد مع مدافع فلامنغو البرازيلي

واوضح الصحفي بحسابه الشخصى عبر منصة إكس أن فلامنغو قد تلقى بالفعل عرضاً بقيمة 12 مليون يورو العام الماضي لكن تم رفضه لعدم وجود بديل للاعب البرازيلي في ذلك الوقت.