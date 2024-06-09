النصر يستهدف التعاقد مع مدافع فلامنغو البرازيلي

أبدت إدارة نادي النصر رغبتها في التعاقد مع المدافع البرازيلي ليو بيريرا، لاعب فريق فلامنغو البرازيلي.
وقال الصحفي "خوليو ميغيل نيتو" إن المدافع ليو بيريرا بات على أنظار كرة القدم السعودية، حيث يبحث النصر التواصل معه ومع وممثليه.
واوضح الصحفي بحسابه الشخصى عبر منصة إكس أن فلامنغو قد تلقى بالفعل عرضاً بقيمة 12 مليون يورو العام الماضي لكن تم رفضه لعدم وجود بديل للاعب البرازيلي في ذلك الوقت.
وأكد خوليو ميغيل أن النصر عاود مرة أخرى اهتمامه بكسب خدمات مدافع الأحمر والأسود.
ويبحث مسؤولو النصر عن لاعب جديد في مركز الدفاع، استعداداً للموسم الجديد وتحسباً لرحيل الإسباني " لابورت "المدافع الحالي للفريق.
يبلغ ليو بيريرا من العمر 28 عاماً، ويلعب لصفوف فلامنغو منذ يناير 2020، قادماً من أتلتيكو باراناينسي وتبلغ قيمة اللاعب البرازيلي السوقية نحو 7 ملايين يورو.