القادسية يكمل عقد الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس الملك

أكمل فريق القادسية الأول لكرة القدم عقد الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين -أغلى الكؤوس- بعد تأهله عبر بوابة نظيره العروبة بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب جامعة الجوف، بقيادة الحكم الكوستاريكي خوان كالديرون، في ختام منافسات دور الـ32.