القادسية يكمل عقد الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس الملك

أكمل فريق القادسية الأول لكرة القدم عقد الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين -أغلى الكؤوس- بعد تأهله عبر بوابة نظيره العروبة بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب جامعة الجوف، بقيادة الحكم الكوستاريكي خوان كالديرون، في ختام منافسات دور الـ32.
انتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بهدفين مقابل هدف للعروبة؛ حيث جاء الهدف الأول للضيوف عن طريق اللاعب كينيو نيس في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة رائعة وصلته من زميله أوتافيو.
وعادل النتيجة لأصحاب الأرض اللاعب أبو بكر دومبيا في الدقيقة 16 من كرة ثابتة عبر تسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء القدساوية.
وفي الدقيقة 34 عزز قائد القادسية ناتشو النتيجة لفريقه بهدف ثانٍ برأسية رائعة وصلته من ركلة زاوية.
وفي الشوط الثاني، ومن علامة الجزاء، أجهز مصعب الجوير على بقايا العروبة بالهدف الثالث لفريقه القادسية، وتحديدًا في الدقيقة 69.
ولم تثمر بقية محاولات العروبة للعودة إلى المباراة، وسط تراجع القادسية للخلف للحفاظ على النتيجة، وهو ما تحقق لفارس الخبر.