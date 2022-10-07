"أخضر الناشئين" يُحقِّق انتصاره الثالث في التصفيات الآسيوية على حساب الكويت

نجح المنتخب السعودي للناشئين في تحقيق الفوز الثالث على التوالي؛ وذلك بتغلبه على الكويت 2-1 أمس الجمعة على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023.