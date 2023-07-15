ليفربول يحدِّد قيمة صفقة انتقال قائده لنادي الاتفاق

وكانت تقارير قد قالت إن نادي الاتفاق توصل لاتفاق لضم قائد نادي ليفربول، الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الفريق السعودي يواجه صعوبات في إقناع ليفربول بالتخلي عن قائده مجانًا أو بسعر قليل، ويرفض النادي الإنجليزي ذلك تمامًا بالرغم من يقينه أن مستقبل اللاعب في الموسم القادم سيكون صعبًا في ظل الصفقات الجديدة في وسط الملعب.