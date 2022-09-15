أخضر البراعم يتغلّب على نادي سبارتا وديًّا في معسكر تركيا

تغلّب منتخب البراعم مواليد 2009 لكرة القدم، على فريق درجة البراعم بنادي سبارتا التركي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة بوردور بتركيا.
وافتتح اللاعب سيف أحمد التسجيل في الدقيقة 47، في حين أحرز خليل شراحيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني خالد الفرحان المباراة بقائمة مكونة من: حيدر الحساوي في حراسة المرمى، أحمد المولد، مبارك المسرحي، علي الهزيمي، تركي السعيد، حسن العكروش، تميم الخالدي، راكان حارثي، خليل شراحيلي، عبدالله المهري، علي الشنقيطي.
يُذكر أن أخضر البراعم تعادل في أولى مبارياته التجريبية التي جمعته بفريق براعم نادي ألانيا سبور التركي بنتيجة 1-1.