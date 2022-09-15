أخضر البراعم يتغلّب على نادي سبارتا وديًّا في معسكر تركيا

تغلّب منتخب البراعم مواليد 2009 لكرة القدم، على فريق درجة البراعم بنادي سبارتا التركي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة بوردور بتركيا.