أصداء عالمية لواقعة إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا

تفاعلت العديد من الصحف والمواقع العالمية مع إلغاء مباراة الاتحاد أمام سباهان الإيراني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.
وقالت صحيفة "Mirror" الإنجليزية: "تم إلغاء المباراة لرفض لاعبي الاتحاد اللعب في إيران بسبب تمثال سياسي، كما رفض لاعبو نادي الاتحاد (بطل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم) خوض مباراته أمام سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا بالأمس، بسبب تصرف مثير للجدل من قِبَل النادي الإيراني.
وعلق موقع "90min" قائلًا: "الاتحاد يرفض خوض مباراة في دوري أبطال آسيا بإيران بسبب تمثال لشخصية سياسية، وضَعه فريق سباهان الإيراني بجانب الملعب".
وأضاف الموقع: "التمثال كان لشخصية غير مقبولة في المملكة العربية السعودية، فقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإلغاء المباراة في دوري آسيا؛ بسبب ظروف غير متوقعة".
وكتب موقع "RMC Sports" الفرنسي: "تَسبب تمثال سياسي في إلغاء مباراة الاتحاد وبطل إيران؛ بسبب التجاوز السياسي؛ حيث وجد مسؤولو الاتحاد أنها مجرد مباراة كرة قدم، ووجود هذا التمثال غير مناسب على الإطلاق".
وقالت صحيفة "UOL": "تمثال سياسي يثير الجدل، ويتسبب في مشكلة وتأجيل مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا".