أصداء عالمية لواقعة إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا

وقالت صحيفة "Mirror" الإنجليزية: "تم إلغاء المباراة لرفض لاعبي الاتحاد اللعب في إيران بسبب تمثال سياسي، كما رفض لاعبو نادي الاتحاد (بطل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم) خوض مباراته أمام سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا بالأمس، بسبب تصرف مثير للجدل من قِبَل النادي الإيراني.