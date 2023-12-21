"المسابقات": نقل مواجهتي الاتحاد أمام النصر والرائد.. تعرّف على الملاعب

وبينت أنه بناءً على ذلك أصدرت قرارًا بتأجيل مباراة الوحدة والرياض المقررة في التوقيت نفسه من ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة لتلعب، عند التاسعة من مساء الأحد المقبل، إضافة إلى إصدار قرار آخر بنقل مباراة الاتحاد والنصر المؤجلة من الجولة الـ 17، والمقررة الثلاثاء المقبل من مدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، دون إجراء تعديل في توقيتها.