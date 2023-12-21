"المسابقات": نقل مواجهتي الاتحاد أمام النصر والرائد.. تعرّف على الملاعب

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس، عن نقل مواجهة الاتحاد والرائد، المقررة عند التاسعة من مساء السبت ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين من ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
وأشارت إدارة المسابقات عبر بيان صحافي نشرته على موقعها الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن النقل جاء لعدم انتهاء التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن استلام المنشآت الرياضية المستضيفة لـبطولة كأس العالم للأندية 2023.
وبينت أنه بناءً على ذلك أصدرت قرارًا بتأجيل مباراة الوحدة والرياض المقررة في التوقيت نفسه من ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة لتلعب، عند التاسعة من مساء الأحد المقبل، إضافة إلى إصدار قرار آخر بنقل مباراة الاتحاد والنصر المؤجلة من الجولة الـ 17، والمقررة الثلاثاء المقبل من مدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، دون إجراء تعديل في توقيتها.