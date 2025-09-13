في الجولة الثانية من دوري روشن.. التعاون يتفوق على الأخدود بثلاثية

حقق فريق التعاون الأول لكرة القدم فوزه الأول في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، بعدما تغلب على مضيفه الأخدود بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الثانية.
وسجل ثلاثية التعاون كل من موسى بارو "هدفين" عند الدقيقتين (15، 28)، وروجر مارتينيز عند الدقيقة (65).
في المقابل، أحرز ثنائية الأخدود بلاج كرامر في الدقيقة (31)، وكوراي غونتز عند الدقيقة (56).
وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى 3 نقاط وضعته في المركز العاشر بجدول الترتيب، فيما واصل الأخدود بدايته المتعثرة دون رصيد من النقاط.