في الجولة الثانية من دوري روشن.. التعاون يتفوق على الأخدود بثلاثية

حقق فريق التعاون الأول لكرة القدم فوزه الأول في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، بعدما تغلب على مضيفه الأخدود بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الثانية.