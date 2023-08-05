أخضر الناشئين لكرة اليد يتأهل للدور الثاني من بطولة العالم

تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين إلى الدور الثاني من بطولة العالم للناشئين، بعد تحقيقه انتصاراً عريضاً على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (43-14)، في المواجهة التي جمعتهم مساء اليوم السبت 05 أغسطس 2023م، على صالة "مارينو تسفيتكوفيتش الرياضية" بمدينة أوبتيجا الكرواتية.
ويعد هذا التأهل للأخضر هو الأول تاريخياً إلى الدور الثاني في بطولات العالم لكرة اليد على مستوى كافة الفئات، حيث تأهل الأخضر رفقة متصدر المجموعة منتخب ألمانيا بحصوله على المركز الثاني برصيد 3 نقاط، إثر تعادله مع منتخب الأرجنتين وفوزه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.