أخضر الناشئين لكرة اليد يتأهل للدور الثاني من بطولة العالم

ويعد هذا التأهل للأخضر هو الأول تاريخياً إلى الدور الثاني في بطولات العالم لكرة اليد على مستوى كافة الفئات، حيث تأهل الأخضر رفقة متصدر المجموعة منتخب ألمانيا بحصوله على المركز الثاني برصيد 3 نقاط، إثر تعادله مع منتخب الأرجنتين وفوزه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.