الهلال يتأهل لدور الثمانية من بطولة الملك سلمان للأندية العربية

تأهّل فريق الهلال إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية إثر تغلبه على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، يوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات المجموعة الثانية من البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس، في الطائف وأبها والباحة.
افتتح النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش أهداف المباراة لمصلحة الهلال، بعد أن حول عرضية سعود عبدالحميد لهدف الأسبقية، وذلك في الدقيقة 41، وعلى وقع هذا الهدف انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال.
وتمكن الوداد من تعديل النتيجة بواسطة زكريا دراوي، من تصويبة ذكية خادعت الحارس عبدالله المعيوف، لتستقرّ في شباكه عند الدقيقة 64، فرحة الفريق المغربي لم تدم طويلًا سوى 3 دقائق؛ حيث نجح البرتغالي روبين نيفيز في إعادة التقدم للهلال من خلال تسديدة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى يوسف المطيع.
بهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط وضعته بالمركز الثاني خلف المتصدر السد القطري بـ7 نقاط، فيما تجمد رصيد الوداد المغربي عند نقطتين.
وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة تغلّب السد القطري على فريق أهلي طرابلس بهدف دون مقابل ليتأهل الهلال والسد إلى دور ربع النهائي للبطولة.