الهلال يتأهل لدور الثمانية من بطولة الملك سلمان للأندية العربية

تأهّل فريق الهلال إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية إثر تغلبه على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، يوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات المجموعة الثانية من البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس، في الطائف وأبها والباحة.