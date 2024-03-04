مدرب النصر "كاسترو": الخطوة الأخيرة ستكون في ملعبنا.. والإصابة تغيب "تاليسكا"

وتابع:" أمامنا مباراة أخرى وتحد في الرياض ويجب أن نتعايش مع ذلك، اليوم أصيب عزيز وفقدنا لابورت بكرت أحمر، ولكن أقول للجميع إننا لن نستسلم، لدينا مباراة إياب أمام جماهيرنا الرائعة وسنقاتل بكل ما نملك للفوز فيها والتأهل، كنا نعرف أن العين فريق قوي وسيكون بمستوى عال، لم يفاجئني ذلك، لكن في الشوط الثاني تفوقنا ووصلنا بشكل أكبر وقدمنا مستوى أفضل لكن لم نوفق في التسجيل.