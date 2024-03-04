مدرب النصر "كاسترو": الخطوة الأخيرة ستكون في ملعبنا.. والإصابة تغيب "تاليسكا"

قال مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، "كاسترو" إن خسارة فريقه للاعبي الأظهرة أثر على الفريق، وكان مضطراً لتغيير طريقة اللعب أمام العين.
جاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي عقب خسارة فريقه من أمام العين الإماراتي (1-0) اليوم الاثنين على ملعب هزاع بن زايد في العين، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وأضاف "كاسترو": قدمنا في الشوط الثاني مستوى أفضل من الأول وصنعنا فرصاً للتسجيل، لكن لم تسر الأمور بشكل جيد بسبب النقص وبعض المفاجآت التي حدثت، نحن في منتصف الطريق، نعرف أن التأهل لن يكون سهلاً، لكن لدينا مباراة أخرى وتسعون دقيقة أخرى ونثق بأنفسنا.
وعن مشاركة الحارس نواف العقيدي في لقاء الرياض، قال: "لو حدث سيكون مفيداً جداً لأننا بوجوده قد نكسب لاعباً أجنبياً في الملعب خصوصاً أننا فريق يمر بظروف غيابات صعبة وعديدة، إصابة تاليسكا ليست سهلة ولا أتوقع أن يكون موجوداً معنا في الإياب.
وتابع:" أمامنا مباراة أخرى وتحد في الرياض ويجب أن نتعايش مع ذلك، اليوم أصيب عزيز وفقدنا لابورت بكرت أحمر، ولكن أقول للجميع إننا لن نستسلم، لدينا مباراة إياب أمام جماهيرنا الرائعة وسنقاتل بكل ما نملك للفوز فيها والتأهل، كنا نعرف أن العين فريق قوي وسيكون بمستوى عال، لم يفاجئني ذلك، لكن في الشوط الثاني تفوقنا ووصلنا بشكل أكبر وقدمنا مستوى أفضل لكن لم نوفق في التسجيل.
وختم "كاسترو" حديثه: "انتهت اليوم نصف المسافة فقط، لكن أذكر الجميع أن الخطوة الأخيرة في ربع النهائي ستكون في ملعبنا الأول بارك وأمام جماهير النصر".