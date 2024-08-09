كأس العالم للرياضات الإلكترونية: ختام دور المجموعات في بطولات الأسبوع السادس

استمرت المنافسات في مختلف بطولات الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية دولياً، والتي تُقام في 3 من أشهر الألعاب هي: Fortnite و Street Fighter 6 و Teamfight Tactics، حيث اختتمت مرحلة المجموعات بعد يومين من المواجهات الحماسية وسط حضور جماهيري كبير في مسارح SEF أرينا.
ونجح الفريقان الأمريكيان XSET و Exceed، والفريق النرويجي Heroic، والفريق الفرنسي Karmine Corp، في تصدر مجموعاتهم مع نهاية منافسات مرحلة المجموعات في بطولة فورتنايت، ليتأهلوا مباشرة للدور ربع النهائي ويصبحوا بانتظار أصحاب المراكز الثانية لتحديد مواجهات مرحلة النهائيات والتي ستلعب بنظام الأفضل من 7، وصولاً للنهائي الكبير غداً الأحد والذي سيحصل البطل فيه على جائزة بمبلغ 400,000 دولار.
وعلى خشبة مسرح Qiddiya أرينا، استكملت مواجهات مرحلة المجموعات في بطولة ستريت فايتر 6، حيث نجح 16 لاعباً في حجز موقعهم في المرحلة الثانية، وكان لليابان النصيب الأكبر من عدد اللاعبين المتأهلين بواقع 9 لاعبين. وسيتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تضم كل منها 4 لاعبين وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني لمرحلة النهائيات، على أن يتم إقصاء البقية من البطولة.
كما شهد أمس الجمعة مواجهات قوية لتحديد المتأهلين لدور الأربعة ضمن بطولة تيم فايت تاكتيكس، والتي أسفرت عن تأهل كل من، فريق الرياضات الإلكترونية لنادي كرة القدم الإنجليزي وولفرهامبتون، والفريق الكوري T1، والفريق الكندي Toronto Ultra، والفريق الفرنسي Team Vitality. وتستأنف غداً مواجهات الحسم في مرحلة المجموعات والتي ستحاول فيها بقية الفرق ضمان التأهل وإبقاء حظوظها بالفوز باللقب.