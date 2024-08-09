كأس العالم للرياضات الإلكترونية: ختام دور المجموعات في بطولات الأسبوع السادس

وعلى خشبة مسرح Qiddiya أرينا، استكملت مواجهات مرحلة المجموعات في بطولة ستريت فايتر 6، حيث نجح 16 لاعباً في حجز موقعهم في المرحلة الثانية، وكان لليابان النصيب الأكبر من عدد اللاعبين المتأهلين بواقع 9 لاعبين. وسيتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تضم كل منها 4 لاعبين وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني لمرحلة النهائيات، على أن يتم إقصاء البقية من البطولة.