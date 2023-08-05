مدرب الاتحاد يوضِّح: غياب "حمدالله" سنحلُّه مع النادي والأشخاص الأمناء

وأضاف سانتو: «ارتكبنا خطأ، وتسبب في ركلة جزاء، وبدأنا بشكل جيد في الشوط الثاني، وأحرزنا هدفًا، ولسوء الحظ ارتكبنا خطأ ثانيًا؛ ما صعَّب علينا المباراة».