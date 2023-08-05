مدرب الاتحاد يوضِّح: غياب "حمدالله" سنحلُّه مع النادي والأشخاص الأمناء

أوضح مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "نونو سانتو" أن غياب مهاجم الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله، شأن داخلي، سيحل مع النادي والأشخاص الأمناء؛ لأنه في نادي الاتحاد فقط سيبقى من يريد البقاء».
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" ردَّ "سانتو" بهذه الكلمات بشأن غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، عن المشاركة أمام الهلال أمس السبت في ربع النهائي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.
واكتفى المدرب البرتغالي بهذه العبارة في المؤتمر الصحفي دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول أسباب غياب المهاجم المغربي عن مواجهة الهلال التي خسرها فريقه «1-3»؛ وخرج إثرها من منافسات الدور ربع النهائي.
وأردف: «قائمتنا لم تكتمل، وفترة التعاقدات لم تنتهِ بعد، وسنواصل العمل».
وأقر مدرب الاتحاد بأن فريقه ارتكب أخطاء تسببت في خسارته، وقال: «واجهنا فريقًا جيدًا، وكنا نعلم أننا سنواجه صعوبات في الكرات الثابتة».
وأضاف سانتو: «ارتكبنا خطأ، وتسبب في ركلة جزاء، وبدأنا بشكل جيد في الشوط الثاني، وأحرزنا هدفًا، ولسوء الحظ ارتكبنا خطأ ثانيًا؛ ما صعَّب علينا المباراة».