الشباب يمدّد عقد نجمه الأرجنتيني "إيفر بانيغا" حتى نهاية الموسم المقبل

وسبق أن لعب "بانيغا" في صفوف نادي إشبيلية الإسباني، كما سبق له ارتداء قمصان بوكا جونيورز الأرجنتيني وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان الإيطالي، كما مثّل منتخب بلاده، وشارك معه في 3 بطولات كوبا أمريكا 2011 و2015 و2016، وبطولة كأس العالم 2018.