الشباب يمدّد عقد نجمه الأرجنتيني "إيفر بانيغا" حتى نهاية الموسم المقبل

أعلنت إدارةُ نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم الخميس، تمديدَ عقد قائد الفريق الكروي الأول الأرجنتيني "إيفر بانيغا" لموسم آخر، ليستمر بصفوف الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.
ونشرت إدارةُ النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قالت فيه: "مدّدت إدارةُ نادي الشباب عقدَ النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا ليمثل الفريق حتى نهاية موسم 2024م".
وتابع البيان: "كما تمنّت الإدارة في الوقت ذاته التوفيق للاعب مع الليوث".
وشارك اللاعب صاحب الـ"34 عامًا" بقميص الشباب خلال موسم 2022/ 2023 في 28 مباراة، سجّل فيها 4 أهداف، وصنع خمسة.
وانضمّ النجم الأرجنتيني المخضرم إلى الشباب في فترة الانتقالات الصيفية عام 2020 عبر صفقة انتقال حرّ، بعد نهاية عقده مع إشبيلية الإسباني لمدة 3 مواسم.
وسبق أن لعب "بانيغا" في صفوف نادي إشبيلية الإسباني، كما سبق له ارتداء قمصان بوكا جونيورز الأرجنتيني وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان الإيطالي، كما مثّل منتخب بلاده، وشارك معه في 3 بطولات كوبا أمريكا 2011 و2015 و2016، وبطولة كأس العالم 2018.