كأول محطة في الجولة العالمية.. كأس العالم 2026 يحط رحاله في العاصمة السعودية الرياض

وصلت نسخة كأس العالم 2026 إلى العاصمة الرياض، في حدث يعكس الثقل الرياضي المتنامي للمملكة العربية السعودية، لتكون أول محطة في الجولة العالمية للكأس، والتي تنطلق رسميًا اعتبارًا من اليوم 3 يناير، تمهيدًا لانطلاق أكبر نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم خلال صيف عام 2026.