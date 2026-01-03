كأول محطة في الجولة العالمية.. كأس العالم 2026 يحط رحاله في العاصمة السعودية الرياض

وصلت نسخة كأس العالم 2026 إلى العاصمة الرياض، في حدث يعكس الثقل الرياضي المتنامي للمملكة العربية السعودية، لتكون أول محطة في الجولة العالمية للكأس، والتي تنطلق رسميًا اعتبارًا من اليوم 3 يناير، تمهيدًا لانطلاق أكبر نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم خلال صيف عام 2026.
وجاء اختيار الرياض كنقطة انطلاق أولى لهذه الجولة التاريخية ليحمل دلالات واضحة على المكانة المتصاعدة للمملكة في خريطة كرة القدم العالمية، ودورها المتنامي في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية الدولية، ضمن رؤية رياضية طموحة تستهدف تعزيز الحضور السعودي على الساحة العالمية.
يُذكر أن الكأس ستجوب 30 دولة حول العالم، عبر 75 محطة مختلفة، حاملةً معها الكأس الأصلية، أحد أكثر الرموز الرياضية شهرةً وبريقًا في تاريخ الرياضة.