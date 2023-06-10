الهلال يستهدف ضم البلجيكي روميلو لوكاكو

كشف تقرير صحفي إسباني، عن سعي إدارة نادي الهلال، للتعاقد مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو؛ لتعويض فشل صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فضّل التوقيع مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية؛ فإن نادي الهلال، يرغب في التوقيع مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والمعار من تشيلسي الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الحالي.
وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن لوكاكو، بات أبرز المرشحين لتعويض فشل صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتدعيم خط هجوم الزعيم في الموسم المقبل.
وسيعود الهداف البلجيكي بعد نهاية الموسم إلى تشيلسي الإنجليزي، بعد نهاية إعارته مع إنتر ميلان، الذي يرتبط معه بعقد ينتهي في صيف عام 2026.
الجدير ذكره أن الهلال قدّم عرضًا فلكيًّا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي؛ حيث عرض عليه عقدًا لمدة عامين مقابل مليار و200 مليون يورو؛ لكنه فضّل الذهاب إلى الدوري الأمريكي.