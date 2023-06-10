الهلال يستهدف ضم البلجيكي روميلو لوكاكو

الجدير ذكره أن الهلال قدّم عرضًا فلكيًّا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي؛ حيث عرض عليه عقدًا لمدة عامين مقابل مليار و200 مليون يورو؛ لكنه فضّل الذهاب إلى الدوري الأمريكي.