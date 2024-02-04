تعرف على أبرز أرقام لاعبي النصر بعد مرور 19 جولة من منافسات الدوري

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، عن أبرز أرقام لاعبي النصر، بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة.
واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، صدارة هدافي الدوري السعودي؛ إذ نجح في تسجيل 20 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال.
وجاء الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في صدارة فريقه كأكثر لاعب صناعة فرص لتسجيل أهداف بـ39 فرصة؛ بينما نجح أوتافيو لاعب الفريق في تحقيق لقب الأفضل في الصراعات الثنائية بـ216 مرة.
ويتصدر الهلال حاليًا ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي في المركز الثالث الأهلي برصيد 40 نقطة؛ في حين يقع الاتحاد سابعًا برصيد 28 نقطة.