"كيبكا" يحافظ على لقب منافسات الأفراد.. وفريق فايربولز بطلًا لمنافسات الفرق ضمن بطولة ليف قولف جدة

وبعد 3 أيام (13 – 15 أكتوبر) من المنافسة الشديدة بين نخبة لاعبي القولف على مستوى العالم، حسمت 3 ألقاب في دوري ليف قولف 2023 وهي: لقب منافسات الأفراد لبطولة ليف قولف جدة (فاز به الأمريكي بروكس كيبكا بتسجيله 14 ضربة تحت المعدل)، ولقب منافسات الفرق لبطولة ليف قولف جدة (فاز به فريق فايربولز بقيادة الإسباني سيرجيو جارسيا وإلى جانبه مواطنه يوجينيو شاكارا، والمكسيكيان أبراهام آنسر وكارلوس أورتيز، بمجموع 34 ضربة تحت المعدل)، واللقب العام لمنافسات الأفراد في دوري ليف قولف 2023 (فاز به الأمريكي تالور جوتش بتحقيقه 192 نقطة).