"نونو سانتو" يستهدف العودة إلى تدريب "ولفرهامبتون" ومغادرة "الاتحاد"

كشفت صحيفة "daily mail" البريطانية عن تفكير البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب الاتحاد جدياً في ترك نادي الاتحاد والعودة للتدريب في أوروبا مرة أخرى.
وقالت الصحيفة البريطانية إن نونو سانتو يستهدف العودة إلى ولفرهامبتون، ومغادرة الاتحاد، بعد قضاء 3 أشهر فقط في الدوري السعودي.
وكانت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن المدرب البرتغالي نونو دخل ضمن اختيارات نادي ولفرهامبتون الإنجليزي لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، بدلاً من البرتغالي برونو لاج.
كما ذكرت الصحيفة في تقرير سابق لها، أن إدارة نادي نوتغهام فورست أيضاً ترغب في البحث عن مدرب جديد بدلاً من المدرب الإنجليزي ستيف كوبر فوضعت عدة اختيارات أبرزها نونو سانتو، رافاييل بينيتيز، برونو لاجي لتولي قيادة الفريق الفنية.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر، ونقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني.
ويواجه الاتحاد نادي الوحدة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.