"نونو سانتو" يستهدف العودة إلى تدريب "ولفرهامبتون" ومغادرة "الاتحاد"

كما ذكرت الصحيفة في تقرير سابق لها، أن إدارة نادي نوتغهام فورست أيضاً ترغب في البحث عن مدرب جديد بدلاً من المدرب الإنجليزي ستيف كوبر فوضعت عدة اختيارات أبرزها نونو سانتو، رافاييل بينيتيز، برونو لاجي لتولي قيادة الفريق الفنية.