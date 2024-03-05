ياسين بونو يواصل تصدّره لقائمة أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة الشباك

واصل المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال تصدّره لقائمة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك، فقد حافظ على نظافة شباكه فى 13 مباراة.
وأعلن الحساب الرسمي لرابطة دورى روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة الشباك بعد مرور 22 جولة من مسابقة الدوري السعودي.
وجاء بالمركز الثاني السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي، الذي نجح فى الحفاظ على نظافة شباكه خلال 11 مباراة.
واحتل المركز الثالث البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد الذي حافظ على نظافة شباكه خلال 7 مباريات، بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة.