في شوط المدربين حضر "إنزاغي".. الهلال يقلب الطاولة ويهزم الدحيل بهدفين

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مواجهته أمام نظيره الدحيل القطري بالفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.