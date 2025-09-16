في شوط المدربين حضر "إنزاغي".. الهلال يقلب الطاولة ويهزم الدحيل بهدفين

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مواجهته أمام نظيره الدحيل القطري بالفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.
افتتح الدحيل التسجيل عبر لاعبه عادل بوالبينة في الدقيقة 38، قبل أن يدرك الهلال التعادل عن طريق نونيز في الدقيقة 57، ليعود بعدها ثيو هيرنانديز ويمنح "الزعيم" الهدف الثاني في الدقيقة 67.
وبهذا الفوز، حصد الهلال أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة، في مباراة شهدت تفوقاً تكتيكياً للمدرب إنزاغي في شوط المدربين، بعدما نجح في تفعيل نظام "الريمونتادا" وقلب النتيجة لصالح فريقه.