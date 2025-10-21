وسط غياب رونالدو.. النصر يواجه غوا الهندي لمواصلة انتصاراته الآسيوية

يتطلع فريق النصر الأول لكرة القدم لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم، حينما يحل ضيفًا على فريق غوا الهندي، مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب ستاد بانديت جواهر لال نهرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2 (2025-2026).
ويسعى النصر لتحقيق فوزه الثالث تواليًا في البطولة، من أجل الاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل وتعزيز صدارته للمجموعة، رغم غياب قائده ونجمه كريستيانو رونالدو، الذي قرر الجهاز الفني منحه راحة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
ويخوض الفريق اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تصدره دوري روشن السعودي وصدارة مجموعته القارية، إلى جانب تحقيقه سبعة انتصارات متتالية في الدوري ودوري الأبطال، بقيادة المدرب البرتغالي "خيسوس".
ويعتمد النصر على كوكبة من النجوم لتعويض غياب رونالدو، يتصدرهم السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي جواو فيلكس متصدر هدافي الدوري السعودي، إلى جانب الدولي الفرنسي كينغسلي كومان.
وكان النصر قد افتتح مشواره في البطولة بأداء مثالي، محققًا العلامة الكاملة من أول جولتين.
في المقابل، يخوض غوا الهندي اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارته أول مباراتين دون رصيد من النقاط، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للقب.