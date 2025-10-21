وسط غياب رونالدو.. النصر يواجه غوا الهندي لمواصلة انتصاراته الآسيوية

يتطلع فريق النصر الأول لكرة القدم لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم، حينما يحل ضيفًا على فريق غوا الهندي، مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب ستاد بانديت جواهر لال نهرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2 (2025-2026).