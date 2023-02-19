الموعد 26 فبراير .. جيك بول وتومي فيوري يختتمان تحضيراتهما لـ"نزال الحقيقة" في الدرعية

أسبوعٌ واحدٌ يفصلنا عن النزال الذي ينتظره العالم، حيث يتواجه جيك بول مع تومي فيوري على أرض المملكة العربية السعودية، ويستعدان لكتابة نهاية للتصريحات المتبادلة في الدرعية يوم 26 فبراير.
ووصل المنافسان إلى المملكة قبل "نزال الحقيقة"، أحد أكبر النزالات في رياضة الملاكمة والذي يعد بتقديم الكثير من الحماس والترفيه للجمهور والمشاهدين حول العالم.
ويعتبر هذا النزال الذي تم تأجيله سابقاً مرتين بين بول وفيوري أحدث مواجهة رياضية على أرض المملكة العربية السعودية، فنظراً لكون كلا الملاكمين لم يسجل أي هزيمة في تاريخ نزالاتهما السابقة، فإن ذلك يؤكد على تنافسية هذا النزال وحجم الإثارة الذي ينتظر الشباب في المملكة، حيث يضع الملاكمان سجلهما المهني المثالي على المحك في سبيل الوصول إلى المجد وتحقيق الفوز في النزال الأكثر انتظاراً وترقباً في العام 2023. ويأتي هذا النزال كثالث مواجهة للملاكمة تستضيفها المملكة العربية السعودية، وذلك بعد "نزال الدرعية" بين آندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا في العام 2019، و"نزال البحر الأحمر" في الصيف الماضي الذي شهد تنافس جوشوا مرة أخرى أمام أولكسندر أوسيك.
ولدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، قال تومي فيوري: "يسعدني أن أتواجد أخيراً هنا في المملكة العربية السعودية، وأود قبل كل شيء أن أشكر كلاً من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة والأمير خالد بن عبدالعزيز بن سعود، وجميع من عملوا لتنظيم هذا النزال في مثل هذا البلد الرائع، والذي تحول بسرعة كبيرة ليصبح وجهةً وموطناً جديدين للفعاليات الرياضة العالمية".
وأضاف فيوري: "لقد تدربت بشكل ممتاز قبل هذا النزال وواجهت عدداً كبيراً من اللاعبين المرموقين، ومن المستحيل أن أحقق أي نتيجة أخرى. لا أشعر بالقلق من مواجهة جيك، يعتقد واهماً بأنه سيفوز لكني أعلى منه بمستويات، وسأجعله يعترف بذلك".
وقال جيك بول: "سأثبت لتومي فيوري يوم 26 فبراير أن هذه الرياضة صعبة وبدنية، وأنه سيكون مجرد عائق في طريقي. لقد واجهت ملاكمين أقوياء وأبطال العالم، وتحضيراتي وتدريباتي تسير على أكمل وجه ولا أشعر بأي ضغط. سأهزمه بكل تأكيد وبالضربة القاضية، وسأنهي النزال خلال ثلاث أو أربع جولات فقط. سيكره تومي هذه الرياضة بعد هزيمته".
ولم يوفر الملاكمان المحترفان أي جهدٍ خلال التدريبات الأخيرة استعداداً للنزال، كما ساهمت التصريحات المتبادلة والمستمرة بينهما خلال الأشهر والأسابيع القليلة الأخيرة بزيادة مستويات الحماس بين الجمهور، وذلك لمتابعة أحد أهم النزالات الاحترافية في الملاكمة بعد طول انتظار.
وقال رافي ساماني، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس التسويق والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالإنابة في شركة تحدي المهارة للترفيه: "نقترب اليوم أكثر من الحدث التاريخي الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية. نحن متحمسون لانطلاق جرس بداية نزال الحقيقة يوم الأحد المقبل، لنكون شاهدين على مواجهة نارية بين جيك بول وتومي فيوري، يفصلنا عن هذا النزال المرتقب أسبوع واحد فقط، حيث سنشهد انتقال الحماس والإثارة إلى مستوى جديد كلياً. أنصح الجميع بعدم تفويت فرصة متابعة هذا الحدث".
وأضاف ساماني: "يأتي هذا الحدث المرتقب ليؤكد على أن الجهود التي بُذلت لتحويل المملكة إلى مركزٍ عالمي للرياضة قد أتت ثمارها. لقد حان الوقت أخيراً لكي تظهر الحقيقة، ولم يتبق سوى عدد قليل من التذاكر، لذا أحث الجمهور على تأمين مقاعدهم اليوم. سيكون نزالاً تاريخياً بكل معنى الكلمة".
تشهد الأيام التي تسبق النزال الرئيسي يوم الأحد الكثير من التشويق الذي يمكن لعشاق الملاكمة في المملكة متابعة تطوراته، ففي يوم الخميس 23 فبراير، سيشارك كلاً من بول وفوري في المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يسبق النزال، وذلك بحضور وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية. وسيتم بعد ذلك إجراء عملية الوزن الرسمية بعد ذلك بيومين في يوم السبت 25 فبراير، حيث يلتقي بول وفوري وجهاً لوجه للمرة الأخيرة قبل موعد ظهور الحقيقة في مساء اليوم التالي.
وسيتضمن "نزال الحقيقة" إلى جانب المواجهة الأساسية بين بول وفيوري، عدداً من المواجهات الجانبية المليئة بالحماس والإثارة لجميع الحاضرين، حيث تشمل قائمة المواجهات؛ نزالاً آخراً بين إيلونغا ماكابو وبادو جاك، وزياد المعيوف ضد رونالد مارتينيز، ومحسن كاسون ضد تاريل جعفروف، وبدر السمرين ضد فيوريل سيميون، وآدم صالح ضد ستيوارت كيلوج، وسلمان حمدة ضد دانيال بلانج، وزياد مجرشي ضد فيليب كوانساه، ورغد النعيمي ضد بربتشوال أوكيدا.