الموعد 26 فبراير .. جيك بول وتومي فيوري يختتمان تحضيراتهما لـ"نزال الحقيقة" في الدرعية

ويعتبر هذا النزال الذي تم تأجيله سابقاً مرتين بين بول وفيوري أحدث مواجهة رياضية على أرض المملكة العربية السعودية، فنظراً لكون كلا الملاكمين لم يسجل أي هزيمة في تاريخ نزالاتهما السابقة، فإن ذلك يؤكد على تنافسية هذا النزال وحجم الإثارة الذي ينتظر الشباب في المملكة، حيث يضع الملاكمان سجلهما المهني المثالي على المحك في سبيل الوصول إلى المجد وتحقيق الفوز في النزال الأكثر انتظاراً وترقباً في العام 2023. ويأتي هذا النزال كثالث مواجهة للملاكمة تستضيفها المملكة العربية السعودية، وذلك بعد "نزال الدرعية" بين آندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا في العام 2019، و"نزال البحر الأحمر" في الصيف الماضي الذي شهد تنافس جوشوا مرة أخرى أمام أولكسندر أوسيك.