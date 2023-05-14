دوري روشن للمحترفين: "الباطن" يتشبث بالفرصة أمام "الفيحاء" و"الفتح" في مواجهة "العدالة"

تنطلق اليوم الاثنين مباريات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تقام 4 مباريات على النحو التالي:
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الباطن.
يدخل الفيحاء اللقاء وهو بالمركز الـ12، ولديه 28 نقطة، في حين يمتلك الباطن 18 نقطة، ويقع بالمركز الـ16 (الأخير).
تقام المباراة بين الخليج والتعاون أيضاً في تمام الساعة الـ7 مساء، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
يشارك التعاون باللقاء وهو بالمركز الخامس، ويمتلك 43 نقطة، بينما يأتي الخليج بالمركز الـ14 ولديه 24 نقطة.
يقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ7 مساء، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
يدخل الرائد المواجهة وهو يمتلك 29 نقطة، ويحتل المركز الـ11، بينما يأتي ضمك بالمركز التاسع ولديه 32 نقطة.
يواجه الفتح نظيره العدالة في تمام الساعة الـ9.30 مساء، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
يشارك الفتح بالمباراة وهو السادس، ويمتلك 39 نقطة، في حين يمتلك العدالة 21 نقطة، ويقع بالمركز الـ15 (قبل الأخير).