المتنافسون في دوري أبطال آسيا 2 يترقبون قرعة دور المجموعات.. الجمعة

تترقب القارة الآسيوية، يوم الجمعة المقبل، الكشف عن مسار بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2024-2025، وذلك من خلال مراسم سحب قرعة دور المجموعات، حيث سيتنافس 32 من أفضل الأندية في القارة على تحقيق المجد القاري، مع تحديد المجموعات التي ستشكل مسارهم نحو البطولة، حيث تعد هذه اللحظة بمثابة نقطة انطلاق حاسمة نحو حسم بطل النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية.