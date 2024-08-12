المتنافسون في دوري أبطال آسيا 2 يترقبون قرعة دور المجموعات.. الجمعة

تترقب القارة الآسيوية، يوم الجمعة المقبل، الكشف عن مسار بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2024-2025، وذلك من خلال مراسم سحب قرعة دور المجموعات، حيث سيتنافس 32 من أفضل الأندية في القارة على تحقيق المجد القاري، مع تحديد المجموعات التي ستشكل مسارهم نحو البطولة، حيث تعد هذه اللحظة بمثابة نقطة انطلاق حاسمة نحو حسم بطل النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية.
وتضم البطولة الجديدة، وهي المستوى الثاني من بطولات الأندية الخاصة بالرجال التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أكبر عدد من الفرق مقارنة بأي من بطولات الأندية الأخرى في القارة الآسيوية.
وتشتمل على ثماني مجموعات؛ أربعة في منطقة الغرب ومثلها في منطقة الشرق، وتتضمن كل مجموعة أربعة أندية خلال دور المجموعات، وتقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي الذهاب والإياب خلال الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 5 ديسمبر.
ويلتحق الفائزان من مباراتي الدور التمهيدي لمنطقة الغرب (إيست بنغال الهندي مع نادي ألتين عسير من تركمانستان)، والأهلي البحريني مع الكويت الكويتي)، لينضموا إلى بقية الفرق، بما في ذلك الأندية الثلاثة التي تم إقصائها من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة
وسيتم تطبيق مبدأ عدم اللعب أمام فريق من نفس الدولة، كما سيتم استخدام برنامج قرعة خاص لمنع حدوث أي تعارض أو مواقف معقدة.
بعد اختتام دور المجموعات، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب خلال الفترة من 11 إلى 20 فبراير 2025، حيث سيتم تحديد المواجهات من خلال قرعة الأدوار الإقصائية التي تحدد معالم ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي؛ وسيتم تطبيق فصل المناطق طوال البطولة.
وتقام مواجهات ربع النهائي وقبل النهائي أيضًا من مباراتي ذهاب وإياب، خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس 2025 ثم 8 إلى 16 أبريل 2025 على التوالي، قبل أن تختتم البطولة بالمباراة النهائية التي تقام من جولة واحدة يوم 17 مايو 2025.