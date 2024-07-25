الاتفاق يقترب من التعاقد مع حارس فولهام

ولعب صاحب الـ27 عامًا، في صفوف فولهام لمدة 5 مواسم، حيث شارك مع الفريق الإنجليزي في 93 مباراة بكل البطولات، تلقت شباكه 91 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 38 مباراة ، في حين خاض 250 مباراة مع جميع الأندية التي دافع عن الذوذ عن مرماها، وحقق "71" مباراة بشباك نظيفة.