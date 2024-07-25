الاتفاق يقترب من التعاقد مع حارس فولهام

ترغب إدارة نادي الاتفاق، تدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق الأول بصفقة أجنبية مميزة، عقب رحيل الحارس البرازيلي باولو فيكتور، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت تقارير إعلامية أن فريق الاتفاق، بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، مهتم بالتعاقد مع أحد حراس الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن نادي الاتفاق يعمل على حسم صفقة ضم السلوفاكي ماريك روداك حارس فولهام السابق، في صفقة انتقال حر.
وأضاف: "الاتفاق دخل في مفاوضات جادة مع الحارس السلوفاكي، ويمكن أن يكون اللاعب التالي الذي ينضم إلى المدرب ستيفن جيرارد وطاقمه الفني".
الجدير ذكره أن عقد روداك، مع نادي فولهام انتهى في الأول من يوليو الجاري، وبات لاعباً حراً في السوق الصيفية.
ولعب صاحب الـ27 عامًا، في صفوف فولهام لمدة 5 مواسم، حيث شارك مع الفريق الإنجليزي في 93 مباراة بكل البطولات، تلقت شباكه 91 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 38 مباراة ، في حين خاض 250 مباراة مع جميع الأندية التي دافع عن الذوذ عن مرماها، وحقق "71" مباراة بشباك نظيفة.
وكان روداك ضمن قائمة سلوفاكيا، التي شاركت في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا هذا الصيف، لكنه لم يشارك في أي مباراة.