رياضة

كأس الملك : الهلال فى مواجهة البكيرية.. والاتحاد أمام العين

الشباب يحل ضيفًا على الخلود
كأس خادم الحرمين الشريفين
كأس خادم الحرمين الشريفين
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تستكمل مساء اليوم الثلاثاء باقى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي موسم 2024/2025 "التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 - نحلم ونحقق"، حيث تُقام 4 مباريات على النحو التالي:

البكيرية - الهلال

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الجبلين ـ الفتح

يُقام اللقاء بين الفريقين أيضًا في تمام الساعة الـ6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأميرعبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

الخلود ـ الشباب

تنطلق المواجهة بين الخلود والشباب، في تمام الساعة الـ9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الحزم في الرس.

الاتحاد ـ العين

تنطلق المباراة بين الفريقين غدًا فى تمام الساعة الـ9 مساءً أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

كأس الملك
كأس خادم الحرمين الشريفين
اليوم الوطني 94

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