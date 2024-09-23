كأس الملك : الهلال فى مواجهة البكيرية.. والاتحاد أمام العين

تستكمل مساء اليوم الثلاثاء باقى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي موسم 2024/2025 "التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 - نحلم ونحقق"، حيث تُقام 4 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
يُقام اللقاء بين الفريقين أيضًا في تمام الساعة الـ6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأميرعبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل.
تنطلق المواجهة بين الخلود والشباب، في تمام الساعة الـ9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الحزم في الرس.
تنطلق المباراة بين الفريقين غدًا فى تمام الساعة الـ9 مساءً أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.