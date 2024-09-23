كأس الملك : الهلال فى مواجهة البكيرية.. والاتحاد أمام العين

تستكمل مساء اليوم الثلاثاء باقى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي موسم 2024/2025 "التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 - نحلم ونحقق"، حيث تُقام 4 مباريات على النحو التالي: