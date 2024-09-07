بمشاركة 118 لاعبًا و116 لاعبة.. اختتام المرحلة الـ15 من برنامج اكتشاف المواهب

اختُتمت المرحلة الـ15 من برنامج اكتشاف المواهب، التي أُقيمت في محافظة الطائف تحت إشراف الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضة المدرسية؛ بهدف اكتشاف المواهب الكروية بالمدارس، وإتاحة الفرصة لها للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
وشهد المهرجان مشاركة 118 لاعبًا و116 لاعبة و10 معلمين و10 معلمات تحت إشراف 18 مدربًا و13 مدربة، فيما اختُتم المهرجان بتكريم المشاركين بهدايا تذكارية، على أن يتم فرز المواهب التي اجتازت الاختبارات الفنية واللياقية؛ وذلك من أجل متابعتها، والعمل على تطويرها وصقلها مستقبلاً.
وجاء المهرجان ضمن جهود الإدارة الفنية للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، التي اعتمدت على 7 ركائز، من أبرزها مسار تطوير المواهب.
يُذكر أن الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت أعمار المشاركين للطلاب من 6 إلى 9 أعوام، وأعمار المشاركات من الطالبات من 9 إلى 12 عامًا.
ومن المقرر أن يقام المهرجان في 10 مدن قادمة، هي: بيشة، وادي الدواسر، القريات، رفحاء، بقعاء، الرس، الجبيل، القنفذة، ينبع والعلا.