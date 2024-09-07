بمشاركة 118 لاعبًا و116 لاعبة.. اختتام المرحلة الـ15 من برنامج اكتشاف المواهب

وشهد المهرجان مشاركة 118 لاعبًا و116 لاعبة و10 معلمين و10 معلمات تحت إشراف 18 مدربًا و13 مدربة، فيما اختُتم المهرجان بتكريم المشاركين بهدايا تذكارية، على أن يتم فرز المواهب التي اجتازت الاختبارات الفنية واللياقية؛ وذلك من أجل متابعتها، والعمل على تطويرها وصقلها مستقبلاً.