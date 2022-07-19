عبدالعزيز البيشي لاعب "الاتحاد" يُجري عملية جراحية ناجحة

وعلى الرغم من أن إدارة النادي لم تحدد فترة غيابه عن الملاعب، إلا أنه من المؤكد غيابه عن الجولات الثلاثة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر أن ينطلق في 25 أغسطس المقبل.