عبدالعزيز البيشي لاعب "الاتحاد" يُجري عملية جراحية ناجحة

أجرى عبدالعزيز البيشي لاعب فريق الاتحاد، اليوم الثلاثاء، عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي وإعدادي في معسكر فريقه، المقرر في النمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد 2022/2023.
وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالعزيز البيشي عملية تنظيف الركبة على يد الطبيـب البروفيسور سالم الزهراني في مدينة الرياض".
وتابع البيان: "وسوف يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وإعدادي أثناء معسكر الفريق المقبل في النمسا".
وأضاف: "وهنأ مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي اللاعب على نجاح العملية، وتمنى له الشفاء العاجل".
ويبدأ "البيشي" برنامجه العلاجي، على أن يدخل بعد ذلك في برنامج تأهيلي قبل العودة للملاعب.
وعلى الرغم من أن إدارة النادي لم تحدد فترة غيابه عن الملاعب، إلا أنه من المؤكد غيابه عن الجولات الثلاثة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر أن ينطلق في 25 أغسطس المقبل.
وتنطلق تدريبات فريق الاتحاد استعدادًا للموسم المقبل، غدًا الأربعاء، بتجمع اللاعبين وإجراء الكشف الطبي، على تغادر البعثة يوم 23 يوليو الجاري إلى المعسكر الخارجي.
من جانبه، يصل البرتغالي نونو سانتو إلى جدة بعد غد الخميس، ليبدأ مهمته مع الفريق الاتحادي.