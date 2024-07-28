وزير الرياضة: استادُ الملك سلمان تحفةٌ معمارية فريدة ومركز عالمي للأحداث الرياضية

رفع وزيرُ الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز؛ الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الإعلان عن التصاميم والتصورات المستقبلية لاستاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية، أحد أكبر الملاعب الرياضية عالميًّا، الذي سيكون المقرّ الرئيس للمنتخب السعودي، وسيستضيف أكبر الفعاليات والأنشطة الرياضية.
وأكّد الأمير عبدالعزيز بن تركي أن الدعم السخي وغير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قِبل القيادة الرشيدة، مكّنه من تحقيق إنجازات وتطور مستمرّ لهذا القطاع الحيوي والمهمّ، وأسهم بعد توفيق الله، عزّ وجلّ، في بلوغ رياضة المملكة مراتب متميزة، تحاكي مركزها المهم على الصعيد الدولي في كل المجالات.
وقال: "لحظة تاريخية نعيشها اليوم بفخر عظيم، من خلال الإعلان عن استاد الملك سلمان، الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله؛ الأمر الذي سيمنحه مكانة خاصة في قلوب كل الرياضيين، عطفًا على ما يزخر به الاستاد من مميزات ومرافق، صممت وفق أعلى المواصفات الهندسية المستلهمة من العمران المحلي، وهو ما سيجعل منه تحفة معمارية فريدة، ومركزًا عالميًّا لاستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية، علاوة على كونه أحد أكبر الملاعب الرياضية التي ستجذب مختلف المناسبات المحلية والدولية نحوه، ليكون مركزًا مهمًّا بين أقرانه من ملاعب العالم المتطورة والحديثة".