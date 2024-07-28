وزير الرياضة: استادُ الملك سلمان تحفةٌ معمارية فريدة ومركز عالمي للأحداث الرياضية

وقال: "لحظة تاريخية نعيشها اليوم بفخر عظيم، من خلال الإعلان عن استاد الملك سلمان، الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله؛ الأمر الذي سيمنحه مكانة خاصة في قلوب كل الرياضيين، عطفًا على ما يزخر به الاستاد من مميزات ومرافق، صممت وفق أعلى المواصفات الهندسية المستلهمة من العمران المحلي، وهو ما سيجعل منه تحفة معمارية فريدة، ومركزًا عالميًّا لاستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية، علاوة على كونه أحد أكبر الملاعب الرياضية التي ستجذب مختلف المناسبات المحلية والدولية نحوه، ليكون مركزًا مهمًّا بين أقرانه من ملاعب العالم المتطورة والحديثة".