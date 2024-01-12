تعرَّف على تاريخ مشاركة منتخبات مجموعة الأخضر في "آسيا قطر 2023"

مرَّ 27 عامًا على آخر ظهور للأخضر على منصات التتويج بطلاً للقارة؛ إذ كانت المشاركة الأبرز من خلال العروض التي قدمها المنتخب حينما نجح في التأهل عن المجموعة الثانية. وفاز الأخضر خلال الدور الأول على كل من تايلاند 6-0، والعراق 1-0، وخسر أمام إيران 0-3. وفي ربع النهائي تفوق على الصين 4-3، ثم رد الدين لإيران وفاز عليها 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 0-0.