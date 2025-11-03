رماة المملكة يواصلون تألقهم .. أخضر السهام بطل غرب آسيا بـ11 ميدالية

وأعرب المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام عبدالله النويصر عن اعتزازه بالإنجاز الذي حققه أبطال الأخضر في البطولة ونيلهم اللقب، مؤكدًا أن هذا التميز يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة السهام من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية, مبينًا أن ما تحقق هو ثمرة لعملٍ منظم وإستراتيجية تطوير مستمرة تستهدف الارتقاء بالمستوى الفني للرماة، وتحقيق حضورٍ مشرّف للسهام السعودية في المنافسات القارية والدولية.