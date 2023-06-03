"الألعاب السعودية" تمدد فترة التسجيل حتى الـ 12 يونيو من الشهر الحالي

وأشارت اللجنة إلى عدم إلزامية إرفاق الفحص الطبي للمشاركين في التسجيل الأولي، على ألا تتجاوز فترة تسليم الفحص موعد انطلاقة تجارب الأداء والتي تبدأ بتاريخ 15 يونيو وحتى7 أكتوبر المقبل.