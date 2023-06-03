"الألعاب السعودية" تمدد فترة التسجيل حتى الـ 12 يونيو من الشهر الحالي

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية عن تمديد فترة التسجيل لتجارب الأداء حتى الاثنين 12 يونيو 2023، وذلك رغبة منها لتحقيق أقصى استفادة وتوفير فرص أكبر للرياضيين.
وأشارت اللجنة إلى عدم إلزامية إرفاق الفحص الطبي للمشاركين في التسجيل الأولي، على ألا تتجاوز فترة تسليم الفحص موعد انطلاقة تجارب الأداء والتي تبدأ بتاريخ 15 يونيو وحتى7 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التمديد لتسهيل إجراءات التسجيل على كافة الراغبين بالمشاركة في الرياضات المعنية بتجارب الأداء.
ويأتي هذا القرار تعزيزاً لأهداف الدورة ورسالتها والتي تهدف إلى تعزيز الحركة الرياضية في المملكة وتطوير القطاع الرياضي من خلال زيادة المنافسات ورفع كفاءة وجودة المشاركات الرياضية