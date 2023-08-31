قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا: الريال في مواجهة نابولي.. وباريس في مجموعة نارية

أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، التي سحبت اليوم الخميس، باريس سان جيرمان في مجموعة نارية، بجوار بوروسيا دورتموند، وميلان، ونيوكاسل يونايتد.
أما ريال مدريد فيصطدم بالعملاق الإيطالي نابولي، بجوار سبورتينج براجا، ويونيون برلين.
وسيكون بايرن ميونخ على موعد مع معركة نارية ضد مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى، بجوار كوبنهاجن، وجالطة سراي.
ووقع برشلونة في مجموعة سهلة نسبيًّا، رفقة بورتو، وشاختار دونيتسك، وأنتويرب. أما أتلتيكو مدريد فوقع مع فينورد، ولاتسيو، وسيلتك.
أما حامل اللقب مانشستر سيتي، فسيلعب دور المجموعات في مجموعة واحدة بجوار لايبزيج، وريد ستار بلجراد، ويونج بويز.
ويخوض بنفيكا دور المجموعات رفقة إنتر ميلان، وسالزبورج، وريال سوسييداد.
ووقع أرسنال في مجموعة واحدة رفقة إشبيلية، وآيندهوفن، ولانس.
وستقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو 2024.