في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.. "نيوكاسل" يكتفي بالتعادل مع "وست هام"

فرط فريق نيوكاسل في فوز كان بالمتناول بتعادله مع مضيفه وست هام يونايتد، بهدفين لكل فريق مساء اليوم الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز .
تقدم أصحاب الضيافة مبكراً منذ الدقيقة الثامنة عن طريق التشيكي توماس سوسيك وعدل المهلجم السويدي أليكسندر إيساك النتيجة عند الدقيقة 57، وما هي إلا خمس دقائق حتى عاد إيساك ليضع نيوكاسل بالمقدمة بتسجيله الهدف الثاني الذي ظل صامداً حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، حيث تمكن الغاني محمد قدوس من تعديل النتيجة من تسديدة قوية .
بهذه النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، في المقابل رفع وست هام رصيده 14نقطة في المركز السابع.