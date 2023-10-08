في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.. "نيوكاسل" يكتفي بالتعادل مع "وست هام"

تقدم أصحاب الضيافة مبكراً منذ الدقيقة الثامنة عن طريق التشيكي توماس سوسيك وعدل المهلجم السويدي أليكسندر إيساك النتيجة عند الدقيقة 57، وما هي إلا خمس دقائق حتى عاد إيساك ليضع نيوكاسل بالمقدمة بتسجيله الهدف الثاني الذي ظل صامداً حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، حيث تمكن الغاني محمد قدوس من تعديل النتيجة من تسديدة قوية .