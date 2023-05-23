"رئيس النصر": الهلال يستحق آسيا.. وهذه قصة التعاقد مع "كريستيانو رونالدو"

وأشار رئيس النصر إلى أن الأثر الذي تَحقق بعد التعاقد مع رونالدو ملحوظ للكل؛ فأرقام ومتابعة حسابات النادي على منصات التواصل ارتفع إلى 30.000.000 متابع، والطلبات عبر "الأون لاين" من خارج المملكة في شراء التشيرتات أكثر منها داخل المملكة، وأيضًا هناك مقطع لشباب في إندونيسيا يحفظون تشكيلة النصر، وشاهدنا أيضًا مقاطع كثيرة من جميع دول العالم، واليوم هناك 50 قناة تلفزيونية تنقل الدوري السعودي.. ودائمًا أقول للاعبي النصر أنت تلعب بجانب رونالدو وهذه فرصة لتسويق نفسك. وحتى الفِرَق الأخرى أمام النصر يحاولون أن يقدموا أنفسهم بشكل أفضل؛ لأن الأضواء مسلطة عليهم، وبعض الأندية ترفع أسعار التذاكر للمباريات التي يكون النصر طرفًا فيها، وهذا لا يزعجنا، نريد أن يستفيد الكل، وهذه في مجملها صنعت أثرًا لدى الأندية الأخرى.