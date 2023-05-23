"رئيس النصر": الهلال يستحق آسيا.. وهذه قصة التعاقد مع "كريستيانو رونالدو"

رأى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، أحقية الهلال بكأس آسيا.
وقال: "الهلال أمام أوراوا الياباني كان الأفضل، وقدّم مستوىً كبيرًا تفوّق من خلاله على الفريق الياباني؛ لكنه لم يوفق في تسجيل الأهداف وترجمة الفرص التي لاحت له، ولا توجد أي مقارنة بين أي فريق سعودي وأقوى الفِرَق الآسيوية في الفترة الحالية".
وأضاف "آل معمر" خلال حديثه في جلسة على هامش مؤتمر الإعلام الوطني الذي نظمته كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود، وحملت عنوان "الرياضة وإعلامها كواجهة للحضور الدولي للمملكة" أدارها المذيع طارق الحماد وشارك فيها الدكتور رجاء الله السلمي وحاتم خيمي، حول قصة المفاوضات مع كريستيانو رونالدو: كانت سهلة وسريعة في انتقاله من الدوري الإنجليزي إلى الدوري السعودي؛ بسبب سمعة المملكة وتطورها، والتعاقد ليس للعب كرة القدم فقط، وحصلنا على الكثير من الحقوق التجارية للعب والحقوق الشخصية، وهناك رعاية سوف تُفَعّل على الجوانب الأخرى، والآن الزملاء في إدارة الإعلام في النادي يحاولون إيصال الرسائل بشكل سريع لأن التعاقد لم يكن مخططًا له منذ فترة طويلة من حضور اللاعب.
وتابع: احتدام المنافسة وضغط المباريات لم تعطِه الفرصة لعمل طلبات تصوير والسفر من منطقة إلى أخرى؛ لكن خلال الاستعداد للموسم القادم وبالاتفاق مع الرعاة الجدد الذين سيُعلَن عنهم في فصل الصيف؛ سترون تفعيلها بشكل واضح يتناسب مع قيمة الصفقة.
وأشار رئيس النصر إلى أن الأثر الذي تَحقق بعد التعاقد مع رونالدو ملحوظ للكل؛ فأرقام ومتابعة حسابات النادي على منصات التواصل ارتفع إلى 30.000.000 متابع، والطلبات عبر "الأون لاين" من خارج المملكة في شراء التشيرتات أكثر منها داخل المملكة، وأيضًا هناك مقطع لشباب في إندونيسيا يحفظون تشكيلة النصر، وشاهدنا أيضًا مقاطع كثيرة من جميع دول العالم، واليوم هناك 50 قناة تلفزيونية تنقل الدوري السعودي.. ودائمًا أقول للاعبي النصر أنت تلعب بجانب رونالدو وهذه فرصة لتسويق نفسك. وحتى الفِرَق الأخرى أمام النصر يحاولون أن يقدموا أنفسهم بشكل أفضل؛ لأن الأضواء مسلطة عليهم، وبعض الأندية ترفع أسعار التذاكر للمباريات التي يكون النصر طرفًا فيها، وهذا لا يزعجنا، نريد أن يستفيد الكل، وهذه في مجملها صنعت أثرًا لدى الأندية الأخرى.
وكشف مسلي آل معمر أن أصعب مرحلة مالية مر بها النصر هي فترة استلامه مهام الرئاسة؛ حيث كانت الديون تقريبًا نحو 400.000.000 ريال وكانت المصاريف ثلاثة أرباع الإيرادات، وبفضل دعم الأمير خالد بن فهد والدعم الحكومي وتعاون الجميع في النادي؛ تحسنت الأمور، وكان هناك حقل ألغام في الفيفا وقضايا كثيرة، والآن تجاوزناها ووصلنا إلى مرحلة جيدة، والفريق منافس والأمور المالية تُحَل في مراحل، وراضون عن العمل ولا ينقصنا سوى التوفيق من رب العالمين.
وخَتَم رئيس النصر حديثه عن الحراك الإعلامي الذي رافق الجولات الأخيرة لدوري "روشن" قائلًا: أنا مع حرية الرأي والطرح الإعلامي؛ لكن ضد التشكيك في الذمم والإساءة للناس وحكام المباريات.