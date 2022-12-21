لأول مرة في تاريخها وتؤهل لأولمبياد باريس.. المملكة تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار

ويتنافس اللاعبون من الرجال في أوزان: (55 كجم، 61 كجم مؤهل للأولمبياد، 67 كجم، 73 كجم مؤهل، 81 كجم، 89 كجم مؤهل، 96 كجم، 102 كجم مؤهل، +102 كجم مؤهل، 109 كجم، +109 كجم)؛ فيما تتنافس اللاعبات السيدات في أوزان: (45 كجم، 49 كجم مؤهل للأولمبياد، 55 كجم، 59 كجم مؤهل، 64 كجم، 71 كجم مؤهل، 76 كجم، 81 كجم مؤهل، +81 كجم مؤهل، 87 كجم، +87 كجم).